Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi büyük merak konusu olan Cristiano Ronaldo, tarihî bir sözleşme ile Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

'Al Nassr'ın vizyonu ilham verici'

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imzası dünya futbol gündemine damga vururken Portekizli süperstar, kararında etkili olan faktörleri dile getirmişti. İmzanın duyurulması sonrası açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo,"Farklı bir ülkede yeni bir lig macerasını dört gözle bekliyorum. Al Nassr'ın vizyonu ilham verici. Yeni takımıma katılmak ve takımın daha fazla başarıya ulaşmasına yardımcı olmak adına heyecan duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İmza töreni duyuruldu

Al Nassr, tüm dünyanın gözünü çevirdiği transfer için düzenleyeceği resmî imza töreninin detaylarını duyurdu. 3 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek imza töreninin saat 19:00'da başlayacağı açıklandı.

Al Nassr'ın hedefleri büyük

Kadrosundaki David Ospina, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi yıldızlara Cristiano Ronaldo'yu ekleyen Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Al Nassr, transferde durmayı planlamıyor.

Suudi Arabistan ekibinin bonservisi PSG'de bulunan Galatasaray 'ın golcüsü Mauro Icardi ile de ilgilendiği belirtilmişti ki sonrasında Al Nassr'ın Real Madrid'den Luka Modric, Barcelona'dan Sergio Busquets ve PSG'den Sergio Ramos gibi isimlerin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Macera beklenenden kısa sürebilir!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fakat yapılan anlaşmanın şartlarındaki bir detay, bu maceranın sekteye uğrayabileceğini ortaya koydu.

Premier Lig'e dönüş bileti

Cristiano Ronaldo, kariyerinin son bölümünü Suudi Arabistan'da geçirme kararı nedeniyle tepki çekmişti. Fakat Portekizli süperstar, üst düzey futbola dönüş biletini sözleşmesine eklemiş durumda. Yıldız oyuncunun Al Nassr'da geçireceği dönemin ardından yeni sezonda Premier Lig'de mücadele etme hakkı bulunuyor.

Gözler Newcastle'da

Cristiano Ronaldo'ya Premier Lig'e dönüş imkanını sağlayacak madde, Newcastle United'ın durumuyla doğrudan ilişkili... Marca'nın haberine göre Suudi Arabistan Yatırım Fonu merkezli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde katılım hakkı elde ederse Cristiano Ronaldo'nun da kiralık olarak Premier Lig ekibine dönme hakkı bulunuyor.

3. sıradalar

Premier Lig'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Newcastle United, 17 maç sonunda topladığı 34 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk 4 dışında kalırsa Şampiyonlar Ligi şansını kaybedecek Newcastle ile 5. Tottenham arasında şu an için 4 puanlık bir fark bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi rekorlarını korumak istiyor

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekoru elinde bulunduruyor. Şu ana kadar attığı 140 golle turnuvada tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanının sahibi konumunda.

Kendisini yakın zamanda yakalama ihtimali bulunan tek kişi ise Lionel Messi... Arjantinli süperstarın 129 golü bulunuyor ve Cristiano Ronaldo'yu geçmesi için 12 gol, kendisine yeterli olacak.