2022 senesi sona ererken yılın bombasını Al Nassr patlatmıştı. Manchester United'da sezon başından bu yana teknik direktör Erik ten Hag'la sorunlar yaşayan, bu problemleri de medya önünde göstermekten çekinmeyen Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası öncesinde flaş bir röportaj vermişti.

'İhanete uğramış hissediyorum'

Kariyerinin en zor dönemlerini yaşayan Ronaldo; Erik ten Hag konusunda yaptığı açıklamada, "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa ben de size asla saygı duymam. Kulüp içinde de bu duruma benzer şeyler vardı. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'3 dakikalığına oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim'

Yedek kalmasıyla ilgili de konuşan CR7, "Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için" demişti.





'İddialar gerçeği yansıtmıyor'

Bu röportaj sonrasında Portekizli süperstar ile Kırmızı Şeytanlar'ın bağının koptuğu gözlemlendi ve birkaç gün içinde tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshettiği duyurulmuştu. Bu süreçte Portekiz Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası için Katar'da olan 37 yaşındaki futbolcu için özellikle Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın adı geçiyordu. Ancak başarılı futbolcu, Son 16 Turu'nda 6-1 kazandıkları İsviçre galibiyeti sonrasında kendisine yöneltilen, 'Al Nassr iddiaları hakkında ne söylemek istersin?' sorusuna 'Gerçeği yansıtmıyor. İddialar doğru değil" cevabını vermişti.

Madrid'e geri döndü ama...

Dünya Kupası macerası sona ermesinin ardından tecrübeli oyuncunun, İspanya'ya döndüğü ve Real Madrid'e ait olan tesislerde bireysel idman yaptığı öğrenilmişti. United'dan ayrıldıktan hemen sonra bir saatle poz veren ve saatin görselinde Real Madrid formasıyla Manchester United'a attığı kafa golünün bulunması transfer iddialarını ortaya çıkarmıştı. Bir de Ronaldo, Madrid ekibinin tesislerini kullanınca 6 aylığına Los Galacticos'a geri dönecek iddiaları daha da güç kazanmıştı.

Yılda 200 milyon Euro kazanacak

Ancak böyle olmadı, Cristiano Ronaldo ilk iddialarda olduğu gibi Al Nassr'la anlaştı. Teknik direktörlüğünü Rudi Garcia'nın yaptığı; David Ospina, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi tanıdık isimleri kadrosunda bulunduran Suudi temsilcisi, 30 Aralık akşamı transferi resmen açıkladı. Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan CR7'nin ticari anlaşmalarıyla birlikte Arabistan'da senede 200 milyon Euro kazanacağı da kaydedildi.





'Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi'

En yüksek maaşlı sporcular listesinde zirvenin sahibi olan Ronaldo, yeni takımının formasıyla verdiği pozun ardından, "Kariyerimdeki bu yeni bir deneyime sahip olacağım için çok mutluyum. Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi. Takım arkadaşlarıma daha fazla başarılı olma yolunda yardım edeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım" yorumunu yaptı.

Ronaldo: Kariyerimi zirvede tamamlamk istiyorum

Yıllar önce vermiş olduğu röportajda, 'Kariyerimi zirvede tamamlamak istiyorum. ABD, Katar, Dubai gibi ülkelere gidip futbolu orada bırakmak istemiyorum" ifadelerini kullanan deneyimli oyuncunun bu hamlesi tüm dünyada şok etkisi yarattı. Al Nassr da bir anda transferi açıklamasıyla birlikte dünyada büyük bir ün ve şöhret kazandı.

Takipçileri 7 kat arttı!

37 yaşındaki süperstarın transferinden önce Instagram'da 860 bin takipçisi bulunan Al Nassr, Ronaldo transferini anons etmesinin ardından dünyanın dört bir yanından takipçi kazandı. Bugün itibarıyla Sarı-Lacivertli ekibin takipçi sayısı 5.8 milyona ulaştı. Böylece transfer sonrasında Suudi Arabistan ekibinin takipçisi yaklaşık 7 kat arttı!

Marca resmen duyurdu

Suudi Arabistan devinin, sansasyonel transferlerine devam edeceği iddia edildi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'nın haberine göre; Sarı-Lacivertliler sezon sonunda Real Madrid'le sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'le de ilgileniyor. Al Nassr'ın, 37 yaşındaki Hırvat süperstarı 2023'te olmasa da 2024'te mutlaka kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

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Ronaldo koz olacak

Hatta Al Nassr, PSG'yle de Haziran ayında kontratı bitecek Sergio Ramos'un da durumunu yakından takip ediyor. Suudi temsilcisinin hedefi, Ronaldo transferiyle Modric ve Ramos'u ikna ederek iki süperstarı daha kadroya kazandırmak.

Beraber 18 kupa kazandılar!

Daha önce 2012-2018 yılları arasında birlikte Real Madrid'de oynayan Cristiano Ronaldo, Luka Modric ve Sergio Ramos, Al Nassr'ın hedefini gerçekleştirmesi halinde bu kez Suudi Arabistan'da buluşabilir. Bu üçlü, Madrid ekibinde; 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası, 4 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası olmak üzere tam 18 kupa kaldırdı.



