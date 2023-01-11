Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılmasının ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Tecrübeli futbolcunun Al Nassr'dan yıllık alacağı maaş tartışılmaya devam ederken Ronaldo hakkındaki iddialara Al Nassr'dan yanıt geldi.









RONALDO'DAN ERKEN VEDA

2022 Katar Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden Portekiz Milli Takımı, Cristiano Ronaldo'nun hayal kırıklığı yarattığı turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etmişti. Ronaldo, Fas karşılaşmasının ardından gözyaşlarını tutamamıştı.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ KULÜPSÜZ TEK FUTBOLCUYDU

Dünya Kupası öncesi Manchester United'ın takımdan gönderdiği Cristiano Ronaldo, Katar'daki unutulmaz turnuvada kulüpsüz tek futbolcu olmuştu. Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde Fas'a elenen dünyaca ünlü yıldız karşılaşmanın bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamamıştı.

İMZAYI ATTI

Manchester United'tan ayrılan Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Suudi Arabistan ekibi 'Dünyanın en büyük sporcusu Al Nassr için resmen imzaladı' ifadeleri ile transferi resmen duyurdu.

İmza sonrası Ronaldo duygularını şu sözlerle açıkladı: "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım."





KAZANACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'nun kazanacağı ücret belirtilmezken Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ticari anlaşmalar da dahil olmak üzere yılda yaklaşık 200 milyon dolar kazanacak.

2030 DÜNYA KUPASI'NA ADAY

AFP'nin haberine göre Suudi Arabistan, son olarak Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için 2030 adaylığını koyacak. Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçiliğini ise Ronaldo'nun yapacağı iddia edildi.

Sekiz yıl sonra gerçekleşecek olan turnuvaya kimin ev sahipliği yapacağı kesin bir şekilde 2024 yılında yapılacak olan FIFA Kongresi'nde belli olacak.

200 MİLYON EURO EK GELİR

Suudi Arabistan ekibiyle yıllık 200 milyon euro kazanacağı sözleşmeye imza atan Portekizli yıldızın, 2030 Dünya Kupası adaylığı için yapacağı elçilik rolünden 200 milyon euro kazanacağı da ileri sürüldü.

Al Nassr'a 2.5 yıllık imza atan Ronaldo, sözleşmesinin sonunda 500 milyon euro kazanacak.





AL NASSR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

İddialar sonrası Al Nassr sosyal medya hesabından Ronaldo için resmi bir açıklama yayınlaıd ve Portekizli yıldızın sözleşmesinde Dünya Kupası ile ilgili bir madde olmadığını, Ronaldo'nun yalnızca takım arkadaşlarıyla birlikte kulübün başarısı için mücadele edeceği belirtildi.

Al Nassr'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Al Nassr, basında çıkan haberlerin aksine, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesinde herhangi bir Dünya Kupası teklifi bulunmadığını açıklığa kavuşturmak istiyor. Ronaldo'nun ana odak noktası Al Nassr ve takım arkadaşlarıyla birlikte kulübün başarılı olmasına yardımcı olmak için çalışmak." (Skorer)