Al İttihad kulübü Belhanda ısrarından vazgeçmiyor. Galatasaray’a ilk teklifinde 5 Milyon Euro (31.3 milyon TL) öneren Arap kulübü, son olarak teklifini 7 milyon Euro’ya (44 milyon TL) yükseltirken Galatasaray Yönetimi ise bu transfere 10 Milyon Euro’dan (63 milyon TL) aşağı bir ücrete izin vermeme kararı aldı.

Al İttihad’ın Belhanda’ya sunduğu yıllık 4 milyon Euro’luk (25 milyon TL) teklifini de 5 Milyon Euro’ya (31.3 milyon TL) çıkardığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Younes Belhanda, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkıp 3 asist yaptı. Faslı futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar’da bu sezon golü bulunmuyor.

Metin Karabaş

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