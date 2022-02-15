Bafetimbi Gomis'in eski takımı Al-Hilal, Portekizli teknik direktörü Leonardo Jardim ile yollarını ayırdı. Suudi Arabistan ekibinin yeni teknik direktörü Arjantinli Ramon Diaz oldu.

Kariyerinde Braga, Olympiacos, Sporting ve Monaco gibi önemli ekipleri çalıştıran Leonardo Jardim, Haziran 2021'de Al-Hilal'in başına geçmişti. Takımın başında geçirdiği sürede Suudi Arabistan Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi zaferleri yaşadı.

Jardim yönetimindeki Al-Hilal son olarak mücadele ettiği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise yarı finalde Chelsea'ye 1-0 kaybederken üçüncülük maçında da Al Ahly'ye 4-0 mağlup olmuştu.

Jardim ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Al-Hilal, 2016-18 yılları arasında takımda görev almış Ramon Diaz'ı yeniden göreve getirdi.



