Al Hilal Beşiktaş'tan Babel'i istiyor!

Arap takımlarının yakın markajında olan Hollandalı futbolcuya 3 teklif geldiği öğrenildi. Al Hilal şu ana kadar en istekli kulüp görünürken Al Nassr ve Al İttihat da devreden çıkmadı.

08 Ocak 2019, Salı 07:21
- A +
Al Hilal Beşiktaş'tan Babel'i istiyor!

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in bir Arap kulübüne gitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Takıma yeni isimler katmak için düğmeye basan Kartal, bir yandan da eldeki para eden oyuncuları satarak, kaynak oluşturmaya çalışıyor. 

Babel de bu transfer politikası doğrultusunda Siyah-Beyazlılar’ın satıp para kazanmak istediği bir oyuncu. Babel için şimdiye kadar Al Hilal Riyad, Al Nassr ve Al İttihat takımlarının teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak bu kulüpler içerisinde en istekli görünen Al Hilal’ın bonservis pazarlığına girdiği ve henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi. 

Beşiktaş, yıldız futbolcu için 10 milyon euro talep ederken, Al Hilal ise 6 milyon euro önerdi.

Kaynak: Star

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.