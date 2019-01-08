Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in bir Arap kulübüne gitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi. Takıma yeni isimler katmak için düğmeye basan Kartal, bir yandan da eldeki para eden oyuncuları satarak, kaynak oluşturmaya çalışıyor.

Babel de bu transfer politikası doğrultusunda Siyah-Beyazlılar’ın satıp para kazanmak istediği bir oyuncu. Babel için şimdiye kadar Al Hilal Riyad, Al Nassr ve Al İttihat takımlarının teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak bu kulüpler içerisinde en istekli görünen Al Hilal’ın bonservis pazarlığına girdiği ve henüz anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.

Beşiktaş, yıldız futbolcu için 10 milyon euro talep ederken, Al Hilal ise 6 milyon euro önerdi.

Kaynak: Star