Akyazı’da son biletler

Hafta içinde Abdullah Avcı’nın evine giden ve hocaya destek olan Trabzonsporlu taraftarlar, Başakşehir maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Akyazı’da 1500-2000 civarında koltuk kalırken, onların da karşılaşma saatine kadar satılması bekleniyor. Bordo-Mavili takım, uzun bir aradan sonra dolu tribünlerin önüne çıkacak. Fenerbahçe derbisi sonrası ceza alan binlerce kişi, bu maçla Akyazı’ya dönecek. Trabzonspor Yönetimi, maça gelemeyecek kombine sahiplerinin, kulübe devir işlemi yapmaları için çağrıda bulundu.