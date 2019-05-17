Akyazı’da sezon kapanacak

Bu sezon taraftarı önünde son maçına yarın Beşiktaş karşısında çıkacak olan Karadeniz temsilcisi, kapanışı galibiyetle yapmayı hedefliyor. Bordo-Mavili taraftarlar da Akyazı’daki sezonun son maçına büyük ilgi gösteriyor. Kombinelerle birlikte yaklaşık 30 bin biletin satıldığı öğrenilirken, maç saatin stadyumun büyük bir bölümünün dolması bekleniyor.

Uğurcan Çakır’a yakın takip

Bordo-Mavilililer’in genç kalecisi Uğurcan Çakır gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselmiş ve Avrupa devlerinin radarına girmişti. 22 yaşındaki file bekçisinin menaceri Engin Kırkpınar da İngiliz devi Liverpool, Alman ekibi Schalke ve Fransız temsilcisi Lille’in Uğurcan’ı takip ettiğini açıklamıştı. Ligin kalan 2 haftasında da genç eldiveni takip edecek olan bu ekipler, sezon sonunda Trabzonspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor.



