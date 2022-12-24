Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oldu, Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Ligde tam 655 gündür evinde bileği bükülmeyen Trabzonspor, Akyazı’da Fenerbahçe ile oynadığı 6 maçın da sadece 1’ini kaybetti. Bordo-Mavililer, 40 bin taraftarının desteğiyle müthiş seriyi devam ettirdi, 6 puanlık farkı azalttı ve “Yarışta ben de varım” mesajı verdi. 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10. dakikada Trezeguet'nin attığı golle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e düşürdü, 26 puan ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

Araya Giresunspor mağlubiyetiyle giren ve sezonun ikinci bölümüne Trabzon deplasmanında başlayan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe ise zorlu virajdan eli boş döndü. Kanarya'nın yıldız orta sahası Crespo, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Portekizli oyuncu, Hatayspor'la oynanacak maçta cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kanarya, 29 puanda kaldı. Galatasaray , yarın İstanbulspor'u mağlup ederse haftayı lider kapatacak.

Akyazı'dan çıkış yok...

Trabzonspor’un oynadığı kritik Fenerbahçe maçında en büyük kozu taraftarı oldu. Akyazı Stadı uzun bir aradan sonra tıklım tıklım doldu. En ucuzu 300, en pahalısı 1900 TL olan derbi biletlerine taraftarlar büyük ilgi gösterirken, kalan son koltuklar da sabah saatlerinde tükendi. Fırtına, ezeli rakibini devirip hem zirveyle puan farkını 3’e indirdi hem de müthiş serisini devam ettirdi. Öyle ki Bordo Mavililer, tam 655 gündür taraftarı önünde ligde kaybetmiyor.

En son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a Akyazı’da yenilen Karadeniz ekibi, sonrasında çıktığı 32 karşılaşmada hiçbir rakibine boyun eğmedi. Bu süreçte 20 galibiyet alınırken, 12 maç beraberlikle sona erdi.

5. galibiyetini aldı

Fırtına, Akyazı’da oynadığı Fenerbahçe maçlarında da büyük üstünlüğe sahip. Sarı Lacivertliler’i 7. kez yeni stadında konuk eden Trabzonspor, 5. galibiyetini aldı. 1 kez yenilen Bordo Mavililer, 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Büyük maçlarda Avcı farkı

Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 derbide 2 kez yenildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ’a rakip olduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan Fırtına, 6 maçtan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 3 büyük rakibine karşı son mağlubiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı 1-0’lık skorla yaşamıştı. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde birer puanla yetinen Fırtına, Fenerbahçe galibiyetiyle moral depoladı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Bakasetas'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Trezeguet'nin ceza sahasının sol çaprazından attığı şutta Altay Bayındır gole izin vermedi. Pozisyonun tamamlanmasının ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

11' Geri pasta topu kontrol eden Altay Bayındır, Abdülkadir Ömür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, düdüğünü çalarken milli kalecinin tedavisi sonrası oyun devam etti.

13' Fenerbahçe tehlikeli geldi. İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan King, uzak köşeye muhteşem bir şut gönderdi, Uğurcan'ı geçen top direkten döndü.

16' Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa hareketlenen Gomez'in şutunda araya Gustavo girdi.

18' Trabzonspor'da Trezeguet, Osayi-Samuel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

21' Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Maxi Gomez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Uruguaylı forvet, faul nedeniyle sarı kart gördü.

27' Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

37' Crespo'nun pasında topla buluşan Ferdi, yaptığı koşuyla ceza sahasına girdi ve sağ saprazdan şutunu kaleye yolladı. Vitor Hugo'nun son anda dokunduğu top kornere çıktı. İrfan Can'ın kullandığı kornerde Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

39' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir, topu kontrol etmek istedi araya Serdar Aziz girdi. Osayi'nin uzaklaştırmak istediği top Gustavo'dan sekti, Karadeniz ekibi, penaltı için itirazlarda bulundu. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından oyun devam etti.

42' Trabzonspor'da Bakasetas, Fenerbahçe'de ise Batshuayi, yaşadıkları tartışmanın ardından sarı kart gördüler. Sarı Lacivertliler'in yedek kalecisi İrfan Can da itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kartla cezalandırıldı.

44' Visca'nın arka direğe gönderdiği ortada Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top Altay'da kaldı.

45+4' Abdülkadir'in ceza sahasından attığı nefis şutta Altay Bayındır, son anda topu çeldi. İlk pozisyonda Bakasetas'ın Visca'ya attığı top nedeniyle ofsayt bayrağı kalktı.

45+7' Mücadele öncesinde ceza sınırında bulunan Miguel Crespo ilk yarının uzatma anlarında Anastasios Bakasetas'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Böylece Portekizli orta saha gelecek maç cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

54' Trabzonspor, çok net bir fırsattan yararlanamadı. Hızlı gelişen hücumda topu kontrol eden Trezeguet, ceza sahasındaki Visca'ya pasını aktardı. Boşnak yıldızın ayak içi uzak köşeye gönderdiği topta kalesinde devleşen Altay, son anda meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Dönen topu Maxi Gomez tamamlamak istedi ancak araya Szalai girdi.

55' Bordo Mavililer'de Vitor Hugo, ceza sahası önünde King'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

KIRMIZI KART | 57' Miguel Crespo, Abdülkerim'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, 10 kişi.

60' Kırmızı kart sonrası Jorge Jesus'tan ilk hamle geldi. Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine Lincoln Henrique oyunda.

GOL | 61' Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Maxi Gomez'in şutunda yerden seken top Altay'ı geçti ve ağlarla buluştu. 1-0

62' Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, ofsayt bekledi. VAR'da incelenen pozisyon sonrası Halil Umut Meler, orta sahayı gösterdi ve gol geçerli sayıldı. Mert Hakan Yandaş, kenardan itirazları sonrası sarı kart gördü.

71' Visca'nın çevirdiği topa ceza sahası önünde gelişine vuran Trezeguet'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

69' Trabzonspor'da Siopis ile Maxi Gomez kenara geldi. Gbamin ve Umut Bozok oyunda. Fenerbahçe'de ise İrfan Can'ın yerine Valencia, Serdar Aziz'in yerine Emre Mor oyuna dahil oldu.

71' Sağ kanattan Edin Visca’nın ceza yayına gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

76' Trabzonspor'da Bakasetas'ın yerine Bardhi, Abdülkadir Ömür'ün yerine Hamsik oyuna dahil oldu.

81' Trabzonspor'da Visca, yerini Djaniny'ye bıraktı.

84' Trezeguet'nin ceza sahasında uzak köşeye attığı şutta top Altay'da kaldı.

86' Jorge Jesus'tan 2 hamle daha geldi. King'in yerine Mert Hakan, Osayi-Samuel'in yerine Diego Rossi oyunda.

90+6' Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Umut Bozok'un sert şutunda Altay Bayındır son anda topu çelmeyi başardı.

GOL | 90+10' Trabzonspor’da Djaniny’nin ara pasında ceza sahasına giren Trezeguet’in soldan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.