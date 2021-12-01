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Akyazı'da kapalı gişe hazırlığı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı çağrıyla ligde Adana Demirspor maçının kapalı gişe olması bekleniyor.

01 Aralık 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Akyazı'da kapalı gişe hazırlığı

Ligde trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor 'un namağlup liderliği, bordo-mavili taraftarların coşkusunu katlarken taraftarlar, cumartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sabırsızlanıyor.

TFF'nin stadyumlara %100 seyirci alınması kararı sonrası evinde oynadığı ilk maçta Gaziantep FK karşısında tribünleri dolduramayan Trabzonspor, Adana Demirspor mücadelesinde ise boş koltuk bırakmak istemiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Cumartesi günü Adana Demir ile yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın sabırlı bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum" sözleri de taraftarları harekete geçirdi.

TS CLUB'LARDAN GELİR PLANI

Tribün doluluk oranının yarın akşam saatlerine kadar yüzde yüze ulaşması bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan bilet sayısının 27 bine ulaştığı ve doluluk oranının yüzde 70'e yaklaştığı belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, maç günü taraftarların TS Club'lara da akın edeceğini düşünüyor. Ciddi bir hasılat elde edilmesi bekleniyor.


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