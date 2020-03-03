Akyazı, Fenerbahçe maçında yanacak!

Trabzonsporlu taraftarlar, bu akşam Akyazı’yı tamamen dolduracak. Coşkulu bir atmosfer oluşturmayı planlayan Bordo-Mavililer, maç boyunca Fenerbahçe’yi baskı altına almaya çalışacak.

03 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Akyazı, Fenerbahçe maçında yanacak!

Bordo-Mavili taraftarlar yarı final karşılaşmasındaki Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösteriyor. Karadeniz ekibinin mabedi Medical Park Stadyumu’nda bu akşam tek bir boş koltuk olmayacak. Satışa çıktığı ilk dakikadan itibaren biletlerin neredeyse tamamına yakınının tükendiği öğrenilirken, maç saatine kadar 41 bin kapasiteli Akyazı’nın kapalı gişe olması bekleniyor.

Müthiş ve coşkulu bir atmosfer oluşturmayı planlayan Trabzonsporlu futbolseverler, doluluk anlamında Medical Park’ta sezonun rekorunu kırmayı hedefliyor. 12. adam görevi için hazır olan Bordo- Mavili taraftarlar, 90 dakika boyunca Fırtına’ya destek vermeyi ve Sarı- Lacivertli futbolcuları baskı altına almayı amaçlıyor.

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