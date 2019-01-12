Basketbol Sohbetleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Derya Yannier’in de katılımıyla Aksaray’da devam etti.

Fanatik Gazetesi Basketbol Yazarı Gökhan German, Milliyet Gazetesi Basketbol Yazarı Ümit Avcı ile birlikte basketbol yazarları Gökhan Türe’nin de bulunduğu ‘Basketbol Sohbetleri’ ekibi, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin’i makamlarında ziyaret ederken, şehrin adını basketbolla çok kolay duyurabileceği ve hem sosyal hem de ekonomik anlamda bir hareket yaşanabileceği konuşuldu.

Ardından Aksaray Üniversitesi’nde Doç. Dr. Emin Suel’in de katılımıyla gerçekleştirilen panelle Aksaray’da yeniden bir basketbol hareketinin başlaması için ilk kıvılcımı çakmış oldu.