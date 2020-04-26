Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul iftar saat kaçta?

İstanbul İmsakiye bilgileri içerisinde yer alan iftar, akşam ezanı, imsak ve sahur saatleri araştırılıyor. İstanbul’da sahur saat kaçta? Sahura ne kadar kaldı? Kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı, birlik ve beraberliğin arttığı, bolca ibadet edilen on bir ayın sultanı ramazan ayı idrak edilemeye başlandı. Müslümanlar arefe günü de dahil olmak üzere bayrama kadar oruç tutacaklar. İlk orucu tutan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte İstanbul İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri…

İSTANBUL İMSAKİYE

1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29

2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:27 06:03 13:07 16:55 20:01 21:31

3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:25 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32

4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:23 06:00 13:07 16:56 20:03 21:33

5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35

6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36

7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:18 05:56 13:06 16:57 20:06 21:38

8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39

9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:54 13:06 16:57 20:09 21:41

10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:13 05:52 13:06 16:57 20:10 21:43

11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:11 05:51 13:06 16:58 20:11 21:44

12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46

13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47

14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:06 05:48 13:06 16:59 20:14 21:49

15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:04 05:46 13:06 16:59 20:15 21:50

16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52

17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:01 05:44 13:06 16:59 20:17 21:53

18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55

19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56

20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 03:56 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58

21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 21:59

22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 03:53 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01

23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:02

24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 03:50 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04

25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05

26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 03:47 05:36 13:06 17:02 20:26 22:07

KADİR GECESİ

27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08

28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:09

29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:43 05:33 13:06 17:03 20:28 22:11

30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:29 22:12

İFTAR DUASI NASIL OKUNUR?

İftar duası;

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

Anlamı;

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası;

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"



