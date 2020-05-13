Laboratuvar ortamında yapılan kan testi ile beraber vücuttaki açken ya da tokken kan şekeri farklılık yaratabilmektedir. Bu durum kan dolaşımındaki şeker miktarını gösteren bir değer olarak öne çıkmaktadır. Genel olarak yapılan bu kan testi iki şekilde ele alınır. Bunlardan biri açken kan şeker değeri ve tokken kan şeker değeridir. Buna bağlı olarak referans aralığı dışına çıkma durumu ile beraber, yüksekliği ya da düşüklüğü söz konusu olduğunda belli başlı bazı hastalıklardan konuşmak mümkün hale gelir.

AKŞ ve TKŞ nedir?

AKŞ ve TKŞ kan değerleri iki farklı seçenek altında ele alınır ve buna göre laboratuvar ortamında ölçüm yapılır. Örneğin açken kan şekerinin değerini ölçülebilmesi için kişinin 8 ile 12 saat aç kalması gerekmektedir. Yapılan test ile beraber birkaç gün sonra yeniden bu test tekrar edilir. Özellikle normal referans aralığının üzerine çıkması ile beraber kişinin şeker hastalığına yakalanıp yakalanmadığı için inceleme gerçekleşir. Yani bu test açken yapılan kan sayımı ile beraber kişinin şeker hastası olup olmadığını anlamak adına ele alınmaktadır.

Ana öğünlerden 2 saat sonra yapılan test ise tokken yapılan kan testi olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda şeker yükleme esnasında yapılan bir test olarak da bilinir. Yani belirli bir miktarda karbonhidrat üzerinden glikoz alımı şekilde anlatmak mümkündür. Bu konuda test yapılmadan önce kişinin alkol kullanıp kullanmadığı, sigara, aşırı duygusal stres ile beraber bazı ilaçlar konusunda gerekli testler yapılır. Yapılan kan testi ile beraber erken vakitte semptomların belirlenmesi ile belli başlı bazı önlemler ele alınır. Özellikle bu durumda kan şekeri seviyesinin yüksek çıkması belli başlı bazı ciddi hastalıklara işaret edebilmektedir.

AKŞ ve TKŞ normal değer aralıkları kaç olmalı?

Kan testi ile beraber yapılan ölçüm üzerinde kan şekerinin belli bir referans aralığında olması büyük öneme sahiptir. Özellikle normal değerin çok üzerine çıkması ile beraber, yaşanan yüksekliği ciddi hastalıklara işaret ettiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda açken yapılan kan testinde belli bir referans aralığının yakalanması büyük öneme sahiptir.

- Normal açlık kan şekeri değeri, ‘70 - 99 mg/dl’ olarak bilinmektedir,

- Açlık kan şekerinin düşük olması ile, ‘70 mg/dl’ değerinin altına düşme durumu yaşanır,

- Söz konusu gizli şeker olduğunda ise bu değer, ‘100 - 125 mg/dl’ seviyesi aralığına ulaşmaktadır,

- Yaşanabilecek olası şeker hastalığı söz konusu ise o zaman bu değer, ‘126 mg/dl ve üzeri’ şeklinde geçmektedir,

Böyle durumlarla karşı karşıya kalındığı zaman kan testi üzerinden miktarın normal referans aradığını ne kadar üzerine çıkmış olması ya da düşmesi kapsamında, belli başlı bazı çözümler ele alınmaktadır.

Glukoz AKŞ-TKŞ yüksekliği ve düşüklüklerinin nedenleri nedir?

Kanda glikoz artışı olarak da yani yüksekliği veya düşüklüğü şeklinde de bilinen AKŞ ile TKŞ değerleri, referans aralığı dışına çıktığı zaman belli başlı bazı hastalıklara işaret edebilmektedir. Bu hastalıklar konusunda öncelikle tokken kan şekeri ölçümüyle yaşanabilecek olası hastalıkları ele almak gerekirse kan şekeri yüksek çıktığı zaman;

- Hipertiroidizm,

- Pankreatit,

- Pankreas kanseri,

- Böbrek hastalıkları,

- Böbrek yetmezliği,

Bu gibi durumlar yaratabilmektedir. Aynı şekilde söz konusu tokken kan şekeri düşüklüğü olduğunda ise;

- Aşırı alkol tüketimi,

- Hipertiroidizm,

- Ciddi karaciğer sorunu,

- Böbrek yetmezliği,

- Adrenal bezlerdeki bozukluk,

Bu gibi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Kan testi ile beraber açken kan şekeri üzerinden ele alınan sorunlara bakıldığında ise, kan şekerinin düşmesine sebep olan etmenleri şöyle sıralamak mümkün.

- Böbrek üstü bezi yetersizliği,

- Uzun süre Aç kalma durumu,

- Alkol kullanımı,

- Karaciğer hastalığı,

- Aşırı dozda yüklenen insülin,

Aynı şekilde normal referans aralığının üzerine çıkarak açken kan şekerinin yükselmesi sonucunda ise şu hastalıklar görülebilmektedir.

- Cushing sendromu,

- Kronik böbrek yetmezliği,

- Akromegali,

- Kalp krizi,

- Travma