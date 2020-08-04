Akpom için müthiş pazarlık
PAOK 3 milyon Euro'dan başladığı pazarlıklarda 2,5 milyon Euro’ya düştü. Siyah-Beyazlılar ise 1 milyon 750bin Euro’ya çıktı. Taraflar rakamlarda ısrarcı davransa da 750bin Euro’luk farkın kapanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında golcü arayışında olan Beşiktaş, Chuba Akpom için PAOK ile uzun süredir temas halinde. Yunan ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar görüşmelerde mesafe katetse de henüz istediğini alamadı. PAOK 3 milyon Euro’dan açtığı pazarlıklarda 2.5 milyon Euro’ya kadar düştü.
2 milyon Euro’ya bitirecekler
Kara Kartal ise bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için 1 milyon 750 bin Euro’ya çıktı. Yönetim bu rakamda ısrarcı davranırken, aradaki 750 bin Euro’luk farkın en kısa zamanda kapanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Beşiktaş’ın maksimum 2 milyon Euro’ya transferi bitirmek adına yoğun mesai harcadığı da gelen haberler arasında.
Geçen sezon başında İngiliz ekibi Arsenal’dan 1 milyon Euro’ya transfer edilen Akpom, bu sezon 10 gol ve 3 asistle oynadı
Orhan Yıldırım