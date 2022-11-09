Akman ailesi maçtaydı

Galatasaray Türkiye Kupası'nda Ofspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Ayhan Akman ve iki oğlu gazetecilerin isteğini kırmayıp poz verdi.

Sarı-Kırmızılı takımın yıllarca formasını terleten Ayhan Akman'ın iki oğlu Efe ve Hamza Akman Galatasaray'da forma giyiyor.





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HAMZA İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI

Hamza Akman sakatlığı nedeniyle Ofspor maçı kadrosunda yer almazken 17 yaşındaki Efe Akman ilk kez A Takım kadrosunda yer aldı.

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk 2-1 biten maçta Efe Akman'a şans vermedi.

Hamza Akman Kastamonuspor maçında sonradan oyuna girerek Galatasaray kariyerindeki ilk resmi golünü atmıştı.

Efe Akman ise Galatasaray U19 takımında forma giyiyor.