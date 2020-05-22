Ünlü aktör Akın Akınözü, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Srbija Danas'ın iddiasına göre Sırbistan'da 'İmkansız Aşk' dizisindeki rolüyle en popüler Türk aktör konumundaki Akın Akınözü, Jelena Karleusa hayranlığı nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor. Nitekim evlenmek üzere olan oyuncunun ilişkisi, bu hayranlık nedeniyle tehlikeye girmiş durumda.

Akınözü'nün sürekli olarak Jelena Karleusa'nın fotoğraflarına ve videolarına baktığı belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videoları izlediği bir anda sevgilisine yakalandığı iddia edildi. Jelena'nın Instagram'ından çıkamadığı aktarılan oyuncuyu gören sevgilisinin bundan çok rahatsız olduğu ve eşyalarını alıp evi terk ettiği belirtildi.

Hırvatistan basınından dnevno ve 24sata'ya göre ise Dusko Tosic'in Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerden kendisine hayran olan Akın Akınözü'nün oyuncunun devre arasında Türkiye'ye dönme ihtimali sonrası çok mutlu olduğu iddia edildi.