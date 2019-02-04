Akıllı ayakkabı: HOVR Infinite!

Yüksek performans sağlayan tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, geliştirdiği koşu ayakkabısı UA HOVR’ı yepyeni modellerle tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Teknolojinin zirve noktası olan yeni HOVR Infinite, spor tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunuyor. HOVR Infinite’nin sağ ayak tabanında, MapMyRun uygulamasıyla entegre çalışan bir sensör bulunuyor. Ayakkabı ve uygulama arasında Bluetooth ile kurulan bağlantı sayesinde koşucular koşu performansını ölçümleyebiliyor, analiz edebiliyor ve arşivleyebiliyor. Koşu yaparken yanınızda telefon olmadan da kayıt tutulabilmesini sağlayan HOVR Infinite, spor tutkunlarının beğenisini kazanıyor.

Yastıklama ve enerji geri dönüşümü konusunda öne çıkan HOVR Infinite, kadın ve erkeklerin anatomik yapısına yönelik tasarımlarıyla da farkı yaratıyor. Kadınların topuklarının daha hassas ve ayaklarının ön kısımlarının daha dar olması sebebiyle UA HOVR Infinite Kadın ürünün ayak bileği kısmı, diğer ürünlere göre 2 mm’ye kadar daha yüksek bir yapıya sahip. Erkek HOVR Infinite ise; tek katmanlı ve 6 mm.

Topuktan uca uzanan çekirdeğiyle HOVR Infinite, koşu mesafesi uzadıkça ayağa tamamen oturuyor ve yastıklama teknolojisi sayesinde tüm yarış boyunca rahatlık hissi veriyor. Saf kauçuktan oluşan dış taban, koşuculara daha iyi bir yol tutuşu ve ek bir yastık katmanı sunuyor. Topuk kısmında bulunan kauçuk ise ayakkabının ömrünü uzatırken; olumsuz zemin etkileriyle oluşan aşınmaya engel oluyor.



