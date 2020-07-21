Akıl almaz korona maçı!

İspanya'nın kuzeyinde bulunan Navarra bölgesinde ismi açıklanmayan 23 yaşındaki bir kişinin, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek sağlamak adına bir yardım maçı organize etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak bu maçın, korona testi pozitif çıkmış oyunculardan kurulu bir takımla, korona olmayan futbolcuların yer aldığı bir takıma karşı oynanacağı bildirildi. İspanya polisinin hemen harekete geçtiği ve söz konusu kişiyi yakalayarak, karşılaşmanın oynanmasını önlediği açıklandı.