Akhisarspor’un yaşı hem avantaj hem dezavantaj

TFF 1. Lig’e koronavirüs salgını yüzünden verilen aradan önce Süper Lig yarışının en iddialı takımlarından olan Akhisarspor’da takımın yaş ortalaması kalan 6 haftada hem avantaj hem dezavantaj olarak görülüyor. 19 Mart’ta durdurulmak zorunda kalan futbol liglerinin 2.5 aylık ara sonrası 12 Haziran’da yeniden başlaması beklenirken 29.3 yaş ortalamasıyla TFF 1. Lig’in en yaşlı takımı olan Akhisarspor, kalan maçlarda tecrübeli silahlarına güveniyor.

Kadrosunda şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşamış 35 yaşındaki Burhan ve Muhammet Reis, 34 yaşındaki Lukac ile Vrsajevic, 33’er yaşındaki Taha, Ergin ve Bjarnason, 32 yaşındaki Cocalic, Kadir, 31 yaşındaki Gökhan, Uğur Arslan, Erhan ve Rotman gibi isimler bulunduran Akhisar, yarışta bu isimlerin tecrübesinden faydalanmak istiyor.

VURAL'DAN YOĞUN PROGRAM

Yaşı büyük olan futbolcuların form tutmalarının gençlere göre daha geç olması ise 2.5 ay gibi uzun bir arada teknik heyeti endişelendiriyor. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, futbolculara formdan düşmemeleri için yoğun bir bireysel çalışma programı vermişti.

Akhisarspor'un yeni haftada takım halinde sahaya inmesi bekleniyor. Yeşil-siyahlı ekip, sezona ara verilmeden önce 45 puanla direkt Süper Lig hattının yalnız 2 puan gerisinde yer alıyordu.

DHA