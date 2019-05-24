İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig'de 7 yıldır aralıksız olarak yer aldıktan sonra bu sezon bitime 2 hafta kala kümede kalma umutlarını yitiren Akhisarspor, ligdeki son maçında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sezonu kapatan Mustafa Yumlu, Bora, Hasan Ali, Bilal ve Cocalic, cezalı oyuncular Miguel Lopes, Güray Vural, Serginho ile kadro dışı olan Josue son hafta forma giymeyecek. Akigo'nun maçta genç futbolcularına da şans vermesi bekleniyor. Ligde Konyaspor bu sezon 43 puan toplarken 33 maçta 26 puan alabilen Akhisarspor'un sezonu son sırada tamamlaması kesinleşti.

