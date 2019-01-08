Akhisarspor'un Nijerya seferi

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde henüz eksilen kadrosuna hiç takviye yapamayan Akhisarspor, gözünü Nijeryalı futbolculara çevirdi.

08 Ocak 2019, Salı 12:43
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Akhisarspor'un Nijerya seferi

Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor, İsveç'te forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı santrfor Kennedy Igbonanike ve İskoçya'da Hibernian'dan ayrılan 30 yaşındaki stoper Efe Ambrose'a teklif götürdü. Bonservisi elinde olan Ambrose ile İngiltere'den kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

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Başkan Hüseyin Eryüksel, teknik direktör Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda bu iki oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Akhisar, defans hattına takviye yaptığı takdirde Dany'nin sözleşmesini sonlandırmanın yollarını arayacak. Adı Galatasaray'la anılan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaleci Fatih Öztürk'ü göndermeye sıcak bakmayan Akigo, tecrübeli file bekçisini kalmaya ikna edemezse kaleye de transfer yapacak.

AKHİSAR, (DHA)


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