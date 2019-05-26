Spor Toto Süper Lig'deki 7'nci yılında küme düşen Akhisarspor, mutlu başlayıp acı hatıralarla biten sezonu 0-0'lık Konyaspor beraberliğiyle tamamladı. Sezona Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak başlayan Akhisar'ın mutluluğu startta kaldı. Lig maratonu boyunca 34 maçta yalnız 6 galibiyet, 9 beraberlik alabilen, 19 maçtan da boynu bükük ayrılarak sezonu 27 puanla son sırada tamamlayan Akigo, 49 yıllık tarihinde ilk kez düşme acısı yaşadı. Akhisar, bu sezon ligde hem iç saha hem de dış sahada en başarısız takım oldu.

Evinde 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi alan yeşil-siyahlılar deplasmanda ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyetle sadece 9 puan toplayabildi. Akhisar, eksi 21 averajla sezonu en kötü averajla tamamladı. Yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'e dönecek Akigo, bu yıl Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez final oynasa da 15 Mayıs'ta Galatasaray'la oynadığı finali 3-1 kaybedip yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak dev bir gelir elde etme fırsatını da tepti. Yıllardır ligin en istikrarlı kulüplerinden biri olmayı başaran Akhisar'da takımın küme düşmesinin ardından belirsizlik hakim.

ALKIŞLAR HALİL'E

Akhisarspor'un altyapısında yetişen 19 yaşındaki kaleci Halil Yeral, ilk profesyonel maçında hatasız bir performans sergiledi. Yeşil-siyahlılarla 2016 yılında profesyonel sözleşme imzalayıp bu sezon U19 ve U21 takımlarının kalesini koruyan Halil, Konyaspor deplasmanına ilk 11'de çıktı. Kariyerinde ilk kez A takımda forma giyen file bekçisi, 7 kurtarış yaparak rakip futbolculara gol izni vermedi.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)