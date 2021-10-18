AKHİSAR, (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalarak 4 haftada 7 puana ulaşan Akhisarspor'u golcüsü Bertuğ Bayar sırtlıyor.

Sezona transfer yasağı nedeniyle geçen yıl TFF 1'inci Lig'deki kadrodan kalan genç ağırlıklı takımla başlayan yeşil-siyahlılarda 24 yaşındaki Bertuğ, ilk 4 maçta 7 puanla beklentinin üzerinde performans sergileyen takımının aldığı tüm puanlara direkt katkı verdi. Akhisarspor'un bulduğu 4 golün 3'ünü Bertuğ kaydetti. Genç futbolcu, ilk hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirirken, 2-1 kazanılan 1922 Konyaspor deplasmanında Akhisarspor'u öne geçiren isim oldu. Bertuğ, dün de Erzincanspor önünde yenik duruma düşen takımına attığı golle 1 puanı getirdi.

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