Akhisarspor'u korkutan grafik

Spor Toto Süper Lig'de son 8 haftaya 21 puanla son sırada, kurtuluş hattının 7 puan gerisinde giren Akhisarspor'u deplasman grafiği de korkutuyor.

19 Mart 2019, Salı 13:34
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Akhisarspor'u korkutan grafik

Ligde kalma şansı azalan Akhisarspor, kalan 8 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak. Milli ara sonrası kendisi gibi düşme hattındaki rakipleri Göztepe ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a üst üste konuk olarak yine alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bursaspor ve Fenerbahçe'nin yanı sıra son hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak Akhisar, ligde 18 takım arasında en kötü dış saha karnesine de sahip. Akhisarspor, şimdiye kadar oynadığı 12 deplasman maçında 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puan alabilirken 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahada 12 maçta 9 gol atabilen yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 24 gol görerek maç başına ortalama 2 gole engel olamadı. 

DHA

 


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