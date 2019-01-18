Akhisarsporlu futbolcular şanssız olduklarını belirtti

Süper Lig'de ikinci devre Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla start aldı.Pepe ve Babel ile yollarını ayıran ve Burak Yılmaz ile Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 yenerek ligin 2. yarısına 3 puanlı bir başlangıç yapmış oldu.

Maça damga vuran olay ise Akhisarspor'un 13 yabancı ile maça çıkmasıydı. Beşiktaş bu maçtan yenik de ayrılsa bile 3-0 hükmen galip kararı çıkacaktı.

Mücadelenin ardından Akhisarsporlu futbolcular Caner Osmanpaşa ve Güray Vural, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Caner Osmanpaşa'nın maç sonu açıklamaları:

"Maça iyi başladık. Maçın skorunu, ilk yarıda biz elde edebilirdik. Bir tane de güzel bir gol yedik, o da bizi yıktı. İkinci yarı başladı, yine gol yedik, bu bizi yıktı. Beşiktaş'a karşı 2-0 geriye düşerseniz, sıkıntı yaşarsınız."

"Biz salı günü kupa oynadık, cuma lig maçına çıkıyoruz. Neden yani? Beşiktaş'ın gelecek hafta UEFA ya da kupa maçı mı var? Bu maçı Cumartesi oynatsaydınız ne olurdu? Bunu ben anlayamadım."

Güray Vural'ın maç sonu açıklamaları ise şu şekilde:

"Maça daha iyi başlayan bizdik. Kaçırdığımız goller sonrasında oyundan düştük. Bugün şanssızdık, önümüzdeki maçlara bakacağız."



