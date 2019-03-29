Akhisarsporlu Fatih Öztürk için Abdurrahim Albayrak devrede

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki file bekçisini kadroya katmayı geçen sezondan beri isteyen Galatasaray'da Beşiktaş söylentilerinin ardından Abdurrahim Albayrak'ın tecrübeli file bekçisiyle İstanbul'da görüşüp söz aldığı iddia edildi.

Albayrak'ın Fatih'e, "Benim sözüm senettir. Sana söz verdim ve yeni sezonla bizimle birlikte olacaksın" dediği öğrenildi.

Trabzonspor'dan bedelsiz transfer olduğu Akhisar'da 4 sezondur kadroda yer alıp Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan takımın önemli bir parçası olan Fatih Öztürk, 24 Şubat'taki Galatasaray deplasmanında sakatlığı gerekçesiyle forma giymediği için kadro dışı bırakılmıştı. Fatih'e 1 ayın ardından geçen pazar günü af çıktı.

LAYİÇ'TEN DE GALATASARAY İDDİASI

Akhisarspor'un eski antrenörlerinden Feyzi Layiç de kaleci Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la anlaştığını iddia etti. Yeşil-siyahlılarda daha önce Cihat Arslan, bu sezon da Saffet Susic dönemlerinde kaleci antrenörlüğü yapan Feyzi Layiç, katıldığı bir radyo programında eski öğrencisi için, "Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi" dedi.

Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA) -

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