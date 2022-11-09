Yönetim tarafından yapılan, "Futbolcuların geçen sezondan alacağı yoktur, yeni sezondan sadece 3 maaş alacağı vardır" açıklamasının gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

Futbolcular ve teknik ekip yeni mesajlarında, "En az alacağı olan futbolcu arkadaşımızın 5 ay, 10 kişiden fazla arkadaşımızın 1 yıl ve üzeri maaş ödemesi hala yapılmamıştır. Takım ve teknik heyet olarak aldığımız kararda bu hafta cuma gününe kadar bütün futbolcu ve teknik heyetin tüm alacağının ödenmesini talep ediyor, ödenmediği takdirde önümüzdeki haftadan itibaren antrenmanlara çıkmayıp, sadece maçlara çıkacağımızı ve bu durum devam ederse TFF'ye başvurmak zorunda kalacağımızı belirtiyoruz. Tüm taraftarımızdan bu konuyla alakalı anlayış bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



