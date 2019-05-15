Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray Türkiye Kupası Finali'nde küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı. Sezonu çifte kupa ile kapatmak isteyen Galatasaray rakibini yenerek Türkiye Kupası'nı müzeye götürmeyi başardı.

Fatih Terim'in öğrencileri mücadelede 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1'lik üstünlükle kupaya uzanmayı başaran taraf oldu. Maçın 2. yarısının son 20 dakikalık bölümünde sinirler bir hayli gerildi. Özellikle Akhisarspor cephesinde verilen penaltılara ve kırmızı karta büyük tepki vardı.

Akhisarspor, maçtaki hakem yönetimine tepki olarak seremoniye çıkmama kararı aldı ve maçın oyuncusu seçilen Fatih Öztürk de ödülünü aldıktan sonra kimsenin elini sıkmayarak soyunma odasına yöneldi, Fatih Terim ile de kısa bir diyaloğu oldu.

Törene çıkmayan Akhisarsporlu futbolcular, sahaya geri döndü ve Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti.