TFF 1'inci Lig'de bugün yapmayı planladığı olağanüstü kongre, Manisa İl Hıfzıssıha Kurulu'nun 16230 sayılı kanunun koronavirüs ek tedbirleri konulu genelgeleri doğrultusunda ertelenen Akhisarspor, Manisa Valiliği'ne başvurdu. Yeşil-siyahlı yönetim, kongrenin yapılabilmesi için valilikten izin talebinde bulunulduğunu, talebin uygun görüldüğü takdirde pandemi önlemlerini alarak genel kurulun düzenleneceğini duyurdu.

Seçim yapılamadığı için daha önce yönetim dışından imza yetkileri verilen Evren Özbey'in başkan olarak resmi görev yapamayacağı Akhisarspor'da yönetim, kulüp faaliyetlerinde aksamaya izin verilmeyeceğini belirterek, "Yönetim kurulumuz seçimli genel kurula kadar kulübümüzün geleceği ve menfaatleri doğrultusunda Evren Özbey'in liderliğinde faaliyetlerini sürdürecektir" açıklaması yaptı.

Akhisar'da taraftarlar ise sosyal medyadan çağrı yaparak kongreye kadar lider değil mevcut yönetimin içinden bir başkan seçilmesini talep etti.

DHA