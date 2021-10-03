MENÜ

Akhisarspor'dan ilk deplasman mağlubiyeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Akhisarspor, ilk iki maçını kazandığı deplasmandaki ilk yenilgisini Tarsus İdman Yurdu karşısında aldı.

03 Ekim 2021, Pazar 12:56 Son Güncelleme:
- A +
Akhisarspor'dan ilk deplasman mağlubiyeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon daha önce deplasmanda oynadığı ilk 2 maçı kazanan Akhisarspor, Tarsus İdman Yurdu'na penaltıdan kalesinde gördüğü tek golle mağlup olarak ilki yaşadı. İyi başladığı grupta 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 7 puanda kalan Akhisar, kaybını 6 Ekim Çarşamba akşamı Isparta 32 Spor'u ağırlayacağı sınavda telafi etmeye çalışacak. Yeşil-siyahlı ekip, Isparta randevusunun ardından ise hafta sonunu bay takım olarak geçerek dinlenme fırsatı yakalayacak.

AKHİSAR, (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...