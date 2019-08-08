Ankara Eryaman Stadı'ndaki Süper Kupa finalinde dev rakibi Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, kupayı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını tepse de son 4 kupa finalinde boy gösteren tek takım olmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da son finallerin tümüne abone olan Akhisar, ilk olarak 10 Mayıs 2018'de Diyarbakır'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihi bir ilki başardı. Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanan yeşil-siyahlılar, kupa şampiyonu olarak Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos 2018'de Konya'da oynadığı Süper Kupa finalini de seri penaltılarla 5-4 alarak çifte zafer yaşadı.

Geçen sezon sonunda Süper Lig'deki 7 yıllık macerasına nokta koyarak TFF 1. Lig'e düşmenin acısını yaşayan Manisa'nın ilçe takımı, ligdeki kötü performansına rağmen Türkiye Kupası'nda yine harikalar yarattı. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmayı başaran Akhisar, 15 Mayıs'ta Sivas'ta oynanan finalde öne geçmesine rağmen ligi de yine şampiyon tamamlayan Galatasaray'a son 10 dakikada 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Güçlü rakibiyle yolları kupa finalisti olarak Süper Kupa finalinde tekrar kesişen 1. Lig ekibi, 90 dakika boyunca sarı-kırmızılıları zorlasa da yıkamadı. Maç boyunca Burhan, Vrsajevic gibi isimlerle net fırsatlardan yararlanamayan Akigo, kupayı bu kez kazanamasa da gönüllere taht kurdu.