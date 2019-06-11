Akhisarspor'dan ayrılan Caner Osmanpaşa, Göztepe yolunda

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da stoper Caner Osmanpaşa ile yollar resmen ayrıldı. 31 yaşındaki oyuncunun ilk olarak Göztepe ile görüştüğü öğrenildi.

11 Haziran 2019, Salı 18:24 Son Güncelleme:
- A +
Akhisarspor'dan ayrılan Caner Osmanpaşa, Göztepe yolunda

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor'da stoper Caner Osmanpaşa ile yollar resmen ayrıldı. Gelecek sezon Spor 1. Lig'de boy gösterecek yeşil-siyahlılarda yönetimin Caner'le karşılıklı olarak anlaşıp yollarını ayırdığı açıklandı. 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdüreceği vurgulandı.

Akhisarspor'a 2014-2015 sezonunun başında Kayseri Erciyesspor'dan gelen Caner, 4 sezon istikrarlı bir şekilde forma giydi. Geride bıraktığımız sene Süper Lig'de 31, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 müsabakaya çıkan oyuncu, toplam 3923 dakika süre aldı. Caner'in ilk olarak Göztepe ile görüştüğü öğrenildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...