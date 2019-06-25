Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor, kadrosundaki mevcut yabancıların durumunu netleştirmeden yeni yabancı aramayacak.

Geçen sezon 14 sözleşmeli yabancı futbolcusu bulunan,1'inci Lig'de bu sayıyı 6'ya indirmesi zorunlu olan Ege temsilcisi, Süper Lig ayarında ücretler alan oyuncuları indirim yapmaya veya ayrılmaya ikna ederken terleyecek. Sözleşmesi süren Lopes'in kalacağını açıkladığı Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, yine kulüple kontratları bulunan Cocalic, Rotman, Cikalleshi ve Barbosa'nın da mutlaka kadroda tutulmasını istiyor.

Sözleşmesi biten Sissoko'nun ardından yönetime 1'inci Lig'de oynamak istemediğini bildiren Regattin de Gazişehir Gaziantep'le söz kesti. Bonservis karşılığında satılacak Elvis Manu ve kadroda düşünülmeyen Josue kulüp arıyor. Geçen sezonki yabancılardan Dany, Lukac, Serginho, Vrsajevic ve Bokila'nın durumları ise belirsiz. Bu isimlerden yalnız Serginho ve Bokila'nın sözleşmeleri bitti. Yeşil-siyahlılar yabancıların durumunu belirleyene kadar dış transferde yerli futbolculara yönelecek. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, yönetimden kadronun iskeletinin korunup nokta takviyeler yapılmasını talep etti.



