TFF 1'inci Lig'de 8 Ekim'de olağanüstü genel kurula gidecek Akhisarspor'da üye tartışmaları sürüyor. Akhisar Genç İşadamları Derneği (AKGİAD), daha önce başlatılan üyelik kampanyasında 100 başvurudan yalnız 10'unun üyeliğinin kabul edildiğini açıklarken, 177 kişilik kulüp üye listesinde önceki yıllarda hayatını kaybeden 2 üyenin de yer alması şaşkınlık yarattı. AKGİAD, kulübe yaptıkları üyelik çağrısıyla başlayan kampanyada yalnız 10 kişinin başvurusunun kabul edildiğini duyurup, "90 kişinin aynı şartları yerine getirmesine rağmen üyeliklerinin onaylanmaması bizleri son derece üzmüştür. Üyelikleri onaylanan kişilerin üyeliklerinin onaylanmasına sebep olan ancak diğer 90 kişinin üyeliklerinin onaylanmamasına sebep olan hangi durumdur bilemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yönetimin duyurduğu oy kullanabilecek üyeler listesinde 2017 yılında hayatını kaybeden Atilla Çimen ve 2019'da ölen Birol Taşkınlar'ın da olduğu ortaya çıktı. Kulüpte geçen hafta yönetim dışından başkanlığa getirilene kadar menajerlik şirketi sahibi Evren Özbey, 2 kardeşi ve menajerlik şirketinde birlikte çalıştıkları ortaklarının da yer aldığı üyelik listesinde, daha önce eski başkan Hüseyin Eryüksel'le aynı soyadlı 17 akrabasının yer alması dikkat çekmişti. Akhisar'da 10 yıl başkanlık yapan Eryüksel, kongreleri kamuoyuna duyurmadan yapmasıyla tepki almıştı. Kulüpte yaşanan gelişmeler sonrası eski başkanlardan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Halil İbrahim Doğan, "Yönetim kararıyla atamayla ithal başkan atanıyor. Akhisarspor başkanlık koltuğu o kadar ucuz değildir. Genel kurul yaptınız da aday mı çıkmadı" dedi.

DHA