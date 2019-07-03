Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra transferde yerli oyunculara yönelip Osmanlıspor'dan sağ kanat Burhan Eşer'i kadrosuna katan Akhisarspor, Gazişehir Gaziantep'ten stoper Uğur Arslan Kuru'yla da anlaşma sağladı. Akhisar'da teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde geçen sezon 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, kulübünden bonservisini alıp sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon ilk yarıda Giresunspor'da 17, ikinci yarıda Gazişehir'de 18 maçta forma giyen Uğur, kariyerinde Düzcespor, Balıkesirspor, Altınordu, BŞB Erzurumspor ve Aydınspor 1923'te de görev yaptı. Akhisarspor, Hatayspor'dan ayrılan golcü Mirkan Aydın transferinde ise frene bastı. Farklı kulüplerden teklif alan Mirkan'la önümüzdeki günlerde anlaşma zemini aranacak. Kontenjanını açmadan yabancı futbolcu almayacak Akhisarspor'da teknik patron Altıparmak; Rotman, Cikalleshi, Barbosa ve Cocalic'in takımda tutulmasını istiyor.