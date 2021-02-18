Baylan'ın sosyal medyada yaptığı eleştiriler sonrası açıklama yayınlayan Özbey yönetimi, kulübün kendisiyle hukuki hiçbir bağı kalmadığını savundu. Halen kulübün hukuki temsilcisi olduğunu belirten Baylan ise Özbey kardeşlere zehir zemberek ifadelerle yüklendi.

Baylan, menajerlik şirketleri bulunup daha önce Sakaryaspor'a da talip olan Özbey kardeşlerin kulübe ara transfer döneminde kendi oyuncularını aldıklarını, mevcut kadroda kendileriyle menajerlik anlaşması yapmayan futbolculara zorluk çıkardıklarını savundu. Özbey yönetiminin teknik direktör Mesut Dilsöz'e kendi oyuncularını oynatması konusunda baskı yapıp kadro tercihlerine müdahale ettiklerini iddia eden Baylan, ara transferde gidenlerin tek taraflı fesih yaparak ayrıldığını, bunun kulübün gelecekte başını ağrıtacağını belirtti.

Ara transferde yapılan 27 takviyeye uzun süreli sözleşmeler imzalatıldığını dile getiren avukat Baylan, "Yönetimden borçlanma yetkisi aldılar. 48 tane sözleşmeli oyuncu var. Uzun süreli sözleşmeler imzalıyorlar. Bunların fesih şartları, tazminatları belli değil. Belki yeni gelen yönetim göndermek isteyecek. Yönetici olmamalarına rağmen kulübü yönetiyorlar ve gelecekte hiçbir sorumlulukları yok. Başkan kağıt üzerinde Harun Eryüksel. Nimetlerinden faydalanıyorlar ama külfetlerinden kulüp sorumlu. Camiada 110 kişi paraları yatırıp üyelik için beklerken sezon başında yalnız kendi üyeliklerini onaylattılar. Diğer üyeleri kabul etmediler" açıklamalarını yaptı.

DHA