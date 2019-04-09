Almanya'da sağ diz ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı olan tecrübeli stoper, futbolu çok özlediğini belirtti. Düşme hattındaki takımın mücadelesinde sahada olamaması nedeniyle kahrolan Mustafa Yumlu, "Rabbim kimseye böyle bir sakatlık yaşatmasın. Uzun bir aranın ardından yeşil zemine ayak basmak çok güzel bir duygu. Nasipse en kısa sürede toparlanıp, eski günlerime geri döneceğim" diye konuştu.

TARAFTARDAN ÖRNEK HAREKETLER

Akhisarspor'un Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği, örnek sosyal faaliyetlere imza atıyor. Yeşil-siyahlı taraftarlar, 8 Nisan 1970'te kurulan Akhisarspor'un 49. kuruluş yıl dönümünde Onursal Başkan Yılmaz Atabarut'u unutmadı. Taraftarlar, kulübün kurucu başkanı olan Atabarut'u evinde ziyaret ederek çiçek ve forma hediye etti. Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği'nin nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Yılmaz Atabarut, "Bu önemli günde gerçekleştirdiğiniz ziyaretten dolayı hepinize teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Akhisarspor'u bizler kurduk, sizler yaşatacaksınız. Akhisarspor zor süreçten geçiyor ve bu süreçte takımın yanında olun. Tüm şehir Akhisarspor'a destek olsun. Kötü günler geçecek ve Akhisarspor'umuz laik olduğu Süper Lig'de mücadele etmeye devam edecek" dedi.

Yeni nesilleri Akhisarsporlu yetiştirme hedefiyle yola çıkan Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği, kulübün 49. kuruluş yıl dönümünde Akhisar Bekir Pehlivanoğlu ilköğretim okulunda eğitim öğretim hayatına başlayan 1. sınıf öğrencilerinin tümüne Akhisarspor forması da hediye etti. Okulda öncelikle Müdür Muhsin Alan'ı ziyaret eden Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği Başkanı Sami Çavdar ve yönetim kurulu, günün anısına dernek kaşkolu hediye ettiler. Sonrasında 1/A , 1/B ve 1/C sınıflarına ziyarette bulunup forma dağıtımı yapan dernek yönetimi miniklerden Akhisarsporlu olma sözünü aldı. Miniklerin Akhisarspor tezahüratlarının ardından hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret noktalandı.

DHA



