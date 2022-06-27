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Akhisarspor'da Muhammet Yılmaz gitti

TFF 3. Lig'e düştükten sonra sessizliği gömülen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı.

27 Haziran 2022, Pazartesi 10:53 Son Güncelleme:
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Akhisarspor'da Muhammet Yılmaz gitti

Yeşil-siyahlı yönetim tecrübeli teknik adamın vedasıyla ilgili, "Teknik Direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

2020-2021 sezonunda 1'inci Lig'de son haftalarda göreve geldiği kulüpte takımın küme düşmesine engel olamayan Yılmaz, yeşil-siyahlılarda geçen sezon üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşadı. Akhisarspor'da mahkemenin kayyum kararıyla başkanlığı düşen Evren Özbey, ay başında davacıların şikayetlerini geri almasıyla göreve dönmüştü.

DHA

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