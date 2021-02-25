Akhisarspor'da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz'e kesti ve tecrübeli hoca ile yollarını ayırdı. Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı. Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.

Devre arasında 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosuna 8'i yabancı 27 takviye yapıp yeni bir takım kuran Akhisar'da kötü gidiş bir türlü bitmedi. İlk yarının son 8 maçını kaybettikten sonra yeni kadrosuyla ikinci yarıya 2 galibiyetle başlayan yeşil-siyahlı ekip ardından son 4 maçta puan yüzü görmedi. Son 4 maçta kalesinde 14 gol gören Akhisar'da İstanbulspor önünde kaleye Halil'in yerine ikinci yarıda ilk kez Lukac'ın dönmesi de mağlubiyete engel olamadı.

Beklediği çıkışı bir türlü yapamayıp son 11 haftaya 19 puan ve maç fazlasıyla kurtuluş hattının 3 puan gerisinde giren Akigo, yıllar sonra 2'nci Lig'e düşme korkusu yaşarken taraftarlar Evren Özbey yönetimi ve Mesut Dilsöz'e tepki gösterdi.

DHA