Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Akhisarspor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Dev rakibiyle oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan Yeşil-Siyahlı ekipte sakatlık kabusu devam ediyor.

Ege ekibinde Avrupa Ligi’nde son oynanan Krasnodar karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Manu için seferberlik ilan edilmişti. Ancak edinilen bilgiye göre başarılı hücum oyuncusunun Fenerbahçe ile oynanacak olan kritik maça yetişme ihtimali bulunmuyor.

Seleznov’un da kadro dışı durumda bulunduğu Akigolar’da ileri uçta geçen hafta ilk kez şans bulan Bokila’nın görev yapması bekleniyor.