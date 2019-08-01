Daha önce Gaziantep Gazişehirli Rydell Poepon ve Azerbaycan'ın Qarabağ takımında oynayan Inoocent Emeghara'yla ilgilenen Akhisarspor'un Nijeryalı forvet Kennedy Igboananike'yi de listesine eklediği bildirildi. Mehmet Altıparmak'ın 3 oyuncudan birini mutlaka kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

Önceliği Poepon'a veren kurmaylar, transferde sorun yaşarsa Emeghara ya da Igboananike'ye yönelecek. Ülkesi Nijerya'da futbola başladıktan sonra İsveç'te Djurgarden'de görev yapan 30 yaşındaki forvet, Vasalund IF, AIK, Chicago Fire, DC United, Örebro ve son olarak Suudi Arabistan'ın Al Hazm ekibinde top koşturdu. Geçen sezon Suudi Arabistan'da 16 lig maçına çıkan oyuncu 4 gol attı.

DHA