Teknik direktör Mehmet Altıparmak, kurmaylara 32 yaşındaki golcü futbolcuyu mutlaka kadroda görmek istediğini söyledi. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için transferde yerlilere yönelen yeşil-siyahlılarda Altıparmak yönetime, "Ligde alabileceğimiz en iyi yerli golcülerden biri Mirkan. Geçen sezon Gazişehir'le Play-Off şampiyonluğu yaşarken rakibimizdi. Çok tecrübeli ve sistemimize uyum sağlayacak bir isim" raporunu verdi.

Gurbetçi forvet Mirkan, geçen sezon Hatayspor'da 9, önceki sezon Altınordu'da ise 13 gol attı. Akhisarspor, yabancı kontenjanı dolu olduğu için menajerlerin önerdiği Denizlisporlu orta saha oyuncusu Ismael Aissati'yi istemedi. Fatih, Sissoko, Regattin, Josue, Mustafa Yumlu gibi isimlerin ayrıldığı, bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenen Manu'nun kulüp aradığı yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın mutlaka kadroda tutulmasını talep ettiği Barbosa da yönetime Süper Lig'de forma giymek istediğini bildirdi. Kurmaylar iç transferi çözdükten sonra dış transfere ağırlık verecek. 3 Temmuz Çarşamba günü antrenmanlara başlayacak Akigo'da askerden dönen Güray ve Zeki özel izin aldı.

DHA