AKHİSAR, (DHA)

Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kongre zamanında yapılmadığı için yönetimine 2 ay içinde ikinci kez kayyum atadığı TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, seçime gidiyor. Başkan Evren Özbey'in yetkilerinin elinden alındığı yeşil-siyahlılarda kayyum heyeti, seçimli olağan genel kurulun tarihini 7 Ağustos olarak belirledi.

Akhisarspor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenecek ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamazsa seçim 14 Ağustos'ta çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

Öte yandan Akhisarspor'da kulübün Süper Lig 'de yer aldığı 7 sezonu dahil senelerce başkanlık yapıp, kalp krizi nedeniyle 19 Temmuz 2021'de hayatını kaybeden Hüseyin Eryüksel, ölümünün ilk yılında anıldı.