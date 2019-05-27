Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'den 7 yıl sonra 1. Lig'e düşen Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel'le köprüleri atan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun adayının Ekrem Kayserili olduğu iddia edildi. Kongre tarihini resmi olarak duyurmayan yeşil-siyahlılarda sezon başından bu yana taraftarların istifaya davet ettiği, 10 yıldır koltukta oturan Başkan Hüseyin Eryüksel'in istifasını sunup yeniden aday olmayacağı konuşuluyor.

Eryüksel'in yerine Akhisarspor'un çeşitli kademelerinde uzun yıllar görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Akhisar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Kayserili'nin geleceği belirtildi. Geçen yıla kadar adı Akhisar Belediyespor olan kulüpte personel maaşları belediye tarafından karşılanıyor. Kongrede Eryüksel yönetiminin kulübün önünü açmak için aday olmayacağı, Kayserili'nin tek listeyle göreve gelmeyi planladığı öğrenildi.

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