Akhisarspor’da Josue kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, ligde düşme potasından çıkma adına final maçına çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından aldığı 3 puanın sevincini yaşıyor. Öte yandan kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk’ün ardından dün karşılama sonrası soyunma odasında yaşanan arbede sonrası Portekiz uyruklu 28 yaşındaki Josue’nin teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığı ve U21 takımı ile idmanlara çıkacağı bildirildi.

Kavçak: "İnşallah kümede kalacağız"

Alanyaspor maçını değerlendiren ve çıkış yapan bir takıma karşı iyi bir mücadele örneği gösterip hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, "11 tane final maçımız vardı, dün bunların birini oynadık. Her maçın zor geçeceğinin farkındayız artık. Ama 3 maçtır da yükselen bir birliktelik ve beraberlik var. Bir mücadele, pes etmeme vardı sahada. Ben bunu görüyordum takımda. Yükselen bu ivmeyi yansıtan bir takım vardı sahada. Çıkış yapan bir takımla karşı karşıya geldik, orta saha ve üçüncü bölgesinde en çok top kazanan, yani mücadeleci bir takıma karşı oynadık. Maç sırasında talihsiz bir gol yedik. Buna rağmen maçı da çevirmeyi bildik. Futbolcu arkadaşlarım, oyuna giren ve oyundan çıkan herkes sonuna kadar mücadele etti. Dediğim gibi ligin son maçına kadar bu mücadeleyi göstereceğiz. Bizimle yanımızda olan bu mücadeleye katılanlarla devam ederiz. Katılmayanlar da tek tek ayrılır. Taraftarımızı da yanımızda bekliyoruz. Yani Akhisar taraftarı, ilçe takımı olmamıza rağmen büyük bir taraftar, büyük bir camia. Biz de artık bir ışık yaktık gibi gözüküyor. Galatasaray maçında son saniyede yediğimiz golün ardından, o gün de demiştim; biz bugün kaybettik ama çok şey kazandık diye. Dediğim gibi sezonun son maçına kadar taraftarımızla birlikte son dakikaya kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah kümede de kalacağız" dedi.

İHA