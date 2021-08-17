AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Akhisarspor, iç transfer hamlelerine de devam ediyor.

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen yeşil-siyahlı ekip, sözleşmeleri devam eden futbolcularının kontratlarını uzatıyor. Akhisarspor, son olarak Kemal Cingirt'in sözleşmesini 2+1 yıllığına yenilerken, Halil İbrahim Karavuş'un kontratını da 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattı.