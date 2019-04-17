İki futbolcu, Erzurum'daki 90 dakikanın ardından izin gününde İspanya'ya giderek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Barcelona ile Manchester United arasında oynanan çeyrek final rövanş maçını tribünden izledi.

Ligde 5 gün arayla iki maça çıkarak cumartesi günü Antalyaspor'u hayati öneme sahip karşılaşmada ağırlayacak, ardından hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşı oynayacak Akigo'da kritik periyotta ikilinin Barcelona çıkarması sosyal medyada tepki çekti. Bazı taraftarlar, üst üste oynanacak önemli maçlar arifesinde dinlenip antrenman yapmak yerine sorumsuzca davrandıklarını iddia ettikleri takımın en önemli silahlarından Güray ve Caner'in kadro dışı bırakılmasını talep etti.

Akhisarspor, Antalya maçının hazırlıklarına bugün başlayacak.

DHA