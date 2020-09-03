Koltuk sevdalısı olmadığını belirten Karabulut, "Bireysel olarak benimle ilgili bir eleştiri olacağını sanmam. Yönetimimiz geçen sezondan bu yana fedakarca görev yapıyor. Halen Süper Lig'den kalan, yüksek kontratlı oyuncularımız var ve hepsiyle uzlaşmaya vardık. Yalnız önümüzü görmek için destek istiyoruz. Mevcut futbolcularımız haklı olarak ödeme bekliyor. Bu şartlarda ayrılmak isteyeni durduramayız" diye konuştu.

Eski yabancı futbolcularına FIFA kanalıyla kesinleşmiş 1.7 milyon Euro tutarında transfer yasağı kapsamında borcu bulunan Akhisar'ın mevcut kadroya da 3.3 milyon TL ödemesi gerekiyor.

GİDENLER KAPIŞILDI

Akhisarspor'un yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı isimler farklı takımlara transfer oldu. Erhan, Ergin ve Tolga'nın Altay, Gökhan'ın Bandırmaspor'a gitmesinin ardından Muhammet Reis Sakaryaspor'la, Aykut ise Tuzlaspor'la sözleşme imzaladı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)