Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle açık alanda yapılıp kamuoyuna seçimden kısa süre önce haber verilen genel kurula sayısının son dönemde 470'e ulaştığı öğrenilen kulüp üyelerinin 263'ü katıldı. Daha önce 3 adayın yarışması beklenen kongrede İlhan Tetiker, adaylıktan çekilerek Evren Özbey'e destek verirken, İsmail Hocaoğlu da üye olmadığı için tesislere alınmadı.

Seçimden 1 gün önce, "140 olan üyemizin 469 kişi olduğunu öğrendik. Bu üyelerin 200 tanesinin Akhisar ile bağlantısının olmadığını, tamamen dışarıdan yapıldığını gördük. Bu üyelerin oy kullanmaması, sadece 140 üyemizin oy kullanması için 40 tane imza topladık" açıklamasını yapan Hocaoğlu, tesislere alınmamaları üzerine seçimin geçersiz olacağını savunup gerekli başvuruları yapacaklarını duyurdu. Denetleme raporu ve tahmini bütçe okunup yönetim ibra edilirken Özbey başkanlığında seçilen yeni yönetim Serhat Özbey, Bişar Özbey, Zekai Aktaş, Halil İbrahim Doğan, Recep İşçi, Hüsnü Erer, Zekeriya Güneş, Zafer Leblebici, Ali Aksoy ve Mehmet Fatih Kaya isimlerinden oluştu.

ÖZBEY: BİRLİK BERABERLİK BEKLİYORUZ

Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, kongrenin dilek ve temenniler bölümünde konuşup Akhisar halkından kulüp içine birlik beraberlik beklediklerini söyledi. Özbey, "Akhisarspor yönetimi kurulu tarafından 6 ay önce davet edildik ve kulübü yönettik. Akhisarspor'u 30 milyon TL borçla teslim aldık. Devre arasında transfer yasağını kaldırarak 27 oyuncuyu transfer ettik. Bunlardan çoğuna asgari ücretle kontratlar yaptık. Geldiğimiz günden beri yalnız kaldık. Akhisar halkından birlik, beraberlik bekliyorum. Kaymakam Sabit Kaya ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Özbey, "Bu liglerde mücadele eden takımlara belediyelerin büyük destekleri var. Hüseyin Eryüksel, hayal ettiğimiz lige takımı çıkarmış ama altyapıya hiç mi hiç önem vermemiş. Bizde altyapı sadece Akhisar'ı değil tüm takımları kurtaracak bir projedir. Çok şeffaf bir kongre yaptık. Şimdiye kadar harcanan dekontları üyelerimize gösteriyorum. Oyuncularımıza borcumuz yok, sadece Boluspor maçının prim borcumuz var. Bu prim borcumuzu da bu hafta ödeyeceğiz. Biz buraya hayallerimizi gerçekleştirmek üzerine geldik" diye konuştu.

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)